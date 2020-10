Amagan marinos mercantes con tomar puertos del país

El presidente de la Consultoría de Profesionistas de la Marina Mercante y Puerto AC, Faustino Suárez Rodríguez, advirtió que, si el Senado de la República avala las reformas que transfieren todas sus atribuciones a la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR), los marinos mercantes tomarán los puertos del país.

Durante una conferencia de prensa, el capitán explicó que con estos cambios legislativos estarían en riesgo inversiones por más de 73 mil millones de pesos en los puertos del país.

“Si esto pasa en el Senado, nosotros vamos a tomar los puertos; ya es una decisión tomada, vamos a hacer todo lo necesario para evitar que se militarice el país. Mañana es el parlamento abierto. Suponemos que las comisiones unidas negociarán esta semana, pero a más tardar la próxima semana debe ser votada en el pleno. Imagínense si vamos a estar bajo el yugo militar me voy a tener que cuadrar a cualquier militar que pase y le voy a tener que pedir permiso para salir de mi casa”, expresó.

Suárez Rodríguez lamentó la postura del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya que a pesar del apoyo de la Marina Mercante sus legisladores han empujado la iniciativa que ahora está en el Senado.

El capitán recordó que marinos mercantes son civiles que no son empleados del Gobierno Federal ni son funcionarios; sino que tripulan los barcos que mueven carga y con los cambios la Marina no dará cuentas al país, pues justificará que se trata de un asunto de seguridad nacional.

“La Marina Mercante somos los que tripulamos, comandamos las embarcaciones. No somos empleados del Gobierno Federal así que no nos pueden decir que somos corruptos, porque no somos funcionarios públicos. En principio, afectaría a la nación porque se inhibirían las inversiones”, manifestó.

Te puede interesar:

Agregó que mientras esto sucede van más de 200 actos de piratería en el Golfo de México e incluso hay alertas de los Estados Unidos e Islas Marshall debido a la gravedad del problema.

En Veracruz, añadió, hay más de 10 mil marinos mercantes que resultarían afectados.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.