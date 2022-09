El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, descartó la ruptura de la Coalición “Va por México” luego de que esta mañana los dirigentes del PAN y PRD anunciaran la suspensión de la alianza.

Alito Moreno, detalló que la suspensión será para dialogar “con respeto y apertura”.

“Ellos no hablan de ruptura, ellos hablan de una suspensión. ¿Qué entendemos nosotros por suspensión? una pausa para convocar al diálogo. Tuve comunicación con el diputado Santiago Creel quien me expreso que esto era una suspensión, no una ruptura, creo que esa es la posición clara que han manifestado, que he recibido”, agregó.

Alito Moreno descarta ruptura de Va por México

Destacó que alianza entre los tres partidos es un “muro de contención”, por lo que la ruptura de la coalición “no le convendría a nadie”.

Asimismo, dijo que respeta las posturas del PAN y PRD pero que respalda la propuesta de la legisladora Yolanda de la Torre, sobre ampliar la presencia militar en las calles hasta 2028.

“La alianza Va por México no está en riesgo, siempre he tenido comunicación con los dirigentes del PAN y de PRD y por supuesto que se respetan sus posturas. Tenemos un proyecto conjunto, pero eso no quiere decir que coincidamos en todo”, concluyó.

