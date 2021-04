Alfredo Adame inició su campaña política en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México (CDMX), donde recibió insultos y mentadas por parte de los automovilistas.

El actor quien es candidato a diputado federal en Tlalpan por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) arrancó su campaña entregando volantes en la carretera Picacho-Ajusco.

Tras esto, Adame comenzó a propinar gritos, insultos y descalificaciones contra los ciudadanos que le dedicaban “claxonazos”.

Es candidato por Redes Sociales Progresistas

Por lo que, fue severamente criticado en redes sociales por lanzar insultos contra algunos automovilistas que le mostraron su rechazo mientras el también conductor de televisión daba una entrevista.

En un video publicado por Milenio, se le ve al conductor de televisión gritando a insultando a las personas que circulaban por la vía pública: “Eres un pendejo, naco, fracasado y mediocre”, fueron las palabras que el actor le lanzó a un automovilista que circulaba a su lado.

Alfredo Adame… El candidato de la gente ✌🏼

pic.twitter.com/KZlcsNW704 — Risco (@jrisco) April 26, 2021

Y es que, a manera de claxonazos, los ciudadanos que por ahí circularon le hicieron ver que su candidatura no es bien recibida en la alcaldía.

El candidato de RSP decidió pasar esto por alto y se encontraba en su campaña al ritmo del tema We Will Rock You, adaptado con la frase “Vota por Adame”.

Alfredo Adame: entre insultos y mentadas, inicia su campaña en CDMX

Finalmente, a pesar del comportamiento desatinado por parte de Adame, aseguró que tiene el apoyo de los ciudadanos de Tlalpan.

Pues a su decir siempre ha demostrado su calidad humana: “La gente está conmigo afortunadamente, porque he demostrado durante mucho tiempo que soy un hombre educado, decente, trabajador, con valores, con principios, con escrúpulos”, dijo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.