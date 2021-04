Este lunes se filtró un audio de Alfredo Adame hablando acerca de un supuesto plan para quedarse con el dinero de su campaña.

El candidato a diputado federal por Tlalpan por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) generó polémica por la filtración del audio, en el cual explica cómo se repartirán los millones de pesos de su campaña política.

A través de redes sociales, se difundió el polémico audio, donde se escucha al actor decir que RSP no logrará mayoría en la Cámara de Diputados y que se va a quedar con 25 millones de pesos de los 40 de su campaña, justificando que “así son los negocios”.

Buscaría quedarse con 25 millones

“De esos 40 millones, nos chingamos 25; así son los negocios, porque no van a llegar a la mayoría de diputados en la Cámara. Necesitan agarrar… A RSP lo van a súper apoyar para que meta lo más posible, para que en la Cámara… de diferencia van a ser como once diputados. Entonces, de RSP van a sacar esos once diputados para tener la mayoría de 256 en la Cámara”, dice Alfredo Adame.

Por su parte, en el mismo audio el candidato menciona que tienen como orden “no tirarle” ni a Claudia Sheinbaum ni al presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“No le tires pedo a Claudia Sheinbaum, no le tires pedo, por ejemplo, a López Obrador”, dice Alfredo Adame.

En el audio también se menciona a Elba Esther Gordillo y a Marcelo Ebrard. “Ahora te voy a decir cuál es el pedo: los dueños de ese partido son Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Elba Esther”, se escucha decir al actor.

