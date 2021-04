Luego de que el día de ayer se viralizara en redes sociales un audio en el que Alfredo Adame, militante del partido Redes Sociales Progresistas, presuntamente hablara de cómo se repartirán millones de pesos de la campaña política, el actor mexicano decidió grabar un video para explicar sus palabras detalladamente y aclarar que se trata de un malentendido con la finalidad de desprestigiar su carrera política.

Además, en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Alfredo Adame aseguró que el audio lo filtraron Carlos Trejo, Rey Grupero y Pablo Mendizabal como parte de una campaña de desprestigio.

“Circuló un audio con imágenes sueltas de distintos momentos de mi vida pública y con un audio evidentemente editado y fuera de contexto que tiene como objetivo dañar mi candidatura, este montaje no refleja mis opiniones y aclaro que los únicos dueños de Redes Sociales Progresistas son los ciudadanos“, declara Adame en un video de apenas un minuto y medio.

Y ya salió Alfredo Adame a decir que el audio esta editado. pic.twitter.com/JEcmirj6Rf — Irving (@IrvingPineda) April 6, 2021

Alfredo Adame asegura que, cuando habló de dinero en el audio, específicamente en la frase “de esos 40 millones, nos chingamos 25, así son los negocios”, no se refería a ganancias o robo de campaña, como se especuló en redes sociales, sino a la venta de unos cubrebocas en un negocio en el que está involucrado.

“Respecto a los 40 millones que se mencionan en el audio, se refieren a la venta del cubrebocas; en ningún momento digo la palabra dinero, esto es el resultado de la comercialización de un lote de 40 millones el cual arroja una comisión que sería repartida entre quienes tuvimos que ver dentro de esta operación”, detalló.

En el audio, en el cual Adame menciona “Ahora te voy a decir cuál es el pedo: los dueños de ese partido son Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Elba Esther”, este aclaró que se trata de una postura política de paz que sostiene junto a su partido, que lo respalda.

“Ninguna persona o figura puede atribuirse la propiedad de un instrumento de organización política pública reiteró que la campaña de Redes Sociales Progresistas no es de golpeo, sino de propuestas. Yo recibí la instrucción del presidente estatal de RSP, Pedro Pablo de Antuñano de no atacar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; ni a la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum; ni a ningún otro actor político porque nuestra campaña es sanar a México no dividirlo”, finaliza en el video.

