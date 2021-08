El militante de Morena Alejandro Rojas Díaz Durán dejó en claro que “quiere y puede” ser el próximo gobernador de Tamaulipas, desde donde buscará regresar la seguridad y paz, así como la reactivación del campo y otros proyectos en beneficio del estado.

Porque “quiero y puedo” seré el próximo candidato

Dijo que el próximo candidato a la gubernatura debe definirse de una encuesta, con ejercicios reales, no como las anteriores selecciones que llevó a cabo su partido. Sin embargo, dijo que de no ser favorecido con la candidatura, no tendrá problema en levantar la mano del aspirante y apoyar su proyecto.

“Lo que quiero es que haya unidad en Morena, pero también democracia, porque como vamos a ir a una elección no va estar fácil nada, aunque Cabeza de Vaca esté en le cárcel, su gente va a seguir vivito y coleando, va a querer meter los cuernos en la elección, no será fácil el 2022”, dijo.

Por otra parte, Rojas Durán subestimó la acusación que hizo en su contra la Fiscalía General de Justicia del Estado y, dijo, que en caso de que le nieguen la candidatura por estar sujeto a un proceso, “será fácil tumbarla ante los tribunales electorales”.

Alejandro Rojas “levanta la mano”; quiere ser gobernador de Tamaulipas

Desde ahora, el morenista alista sus propuestas enfocadas en la seguridad de Tamaulipas, los programas de apoyo al campo, resolver problemas con el abasto de agua y criticó a la CFE, dependencia que llamó “obsoleta y tendría que ser la Comisión Federal de energías renovables y electricidad, veo como morenista progresista hacia el futuro”.

