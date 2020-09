Alejandro Rojas Díaz toma el INE de manera pacífica

He decidido tomar pacíficamente las instalaciones del INE México para exigir piso parejo, porque no organizaron una elección democrática por encuestas abiertas al pueblo de México para que el #lopezobradorismo elija a la próxima dirigencia nacional de Morena.

El INE está organizando un concurso de popularidad televisiva y radiofónica. No vamos a elegir a la flor más bella del ejido de Morena. No. Se va a decidir el liderazgo que será responsable de llevar al éxito o al fracaso a la #4T en el 2021. No es cosa menor.