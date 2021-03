Alejandro Rojas acusó en 2019 a Polevnsky de ofrecerle la candidatura de Nuevo León a Clara Luz

Tras el escándalo que desató la publicación de un video en donde se ve a la candidata a la gubernatura de Nuevo León por la coalición “Juntos Haremos Historia en Nuevo León”, Clara Luz Flores Carrales, con el líder de la organización NXIVM, sale a relucir una acusación que el senador suplente en el Congreso de la Unión, Alejandro Rojas hizo en 2019.

El actual consejero de Morena​, Alejandro Rojas publicó un video en Twitter el 22 de noviembre de 2019 junto a una publicación donde dedicó fuertes palabras a Yeidckol Polevnsky y Clara Luz Flores.

Lo anterior tras mencionar que la primera se había reunido con personalidades de Morena y algunos de “dudosa reputación”, aludiendo Flores Carrales y su supuesta relación con la secta neoyorquina dirigida por Keith Raniere, la cual torturó y esclavizó a mujeres.

NXIVM fue dirigida en México por el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Carlos Emiliano Salinas Occelli.

Yeidckol Polevnsky reconoció en ese momento que se reunió con el priista neoleonés Abel Guerra, esposo de la entonces alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores. “De la alcaldesa he oído muy buenos comentarios”, confesó la dirigente nacional de Morena, luego de se confirmara el interés de la priista de cambiarse de partido, a Morena.

En la reunión se negoció su cambio a Morena

En la reunión, se presume que Flores Carrales estaría negociando con Polevnsky su renuncia al PRI a cambio de la candidatura a Nuevo León para 2021, contra la aspiración de personajes más cercanos a la cuarta transformación como lo era la entonces diputada Tatiana Clouthier, quien tomó el cargo como titular de la Secretaría de Economía el 4 de enero de 2021.

.@yeidckol quiere que una miembro de la secta NXIVM sea candidata de Morena a la Gubernatura de #NuevoLeón.



Tienen pésima fama y su esposo es de lo peorcito del #PRI y de la sociedad.



La alcaldesa de Escobedo debe pedir que le regresen las entradas.



No pasarán. pic.twitter.com/DjwvzFe7zG — Alejandro Rojas Díaz Durán (@rojasdiazduran) November 22, 2019

“@yeidckol quiere que una miembro de la secta NXIVM sea candidata de Morena a la Gubernatura de #NuevoLeón. Tienen pésima fama y su esposo es de lo peorcito del #PRI y de la sociedad. La alcaldesa de Escobedo debe pedir que le regresen las entradas. No pasarán”, escribió Rojas Díaz Durán en su cuenta de twitter hace poco menos de dos años.

Luego de asegurar que la entonces alcaldesa de Escobedo no sería candidata a la gubernatura, Alejandro Rojas mencionó que no iban a permitir que miembros del PRI se infiltraran a Morena.

“Primero porque no se la jugó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y segundo, porque no vamos a permitir que oportunistas se suban al carro de la Cuarta Transformación y que sobre todo de manera cínica tratan de infiltrarse en Morena no lo vamos a permitir”, reprochó Rojas.

