Alcalde de Vallarta anuncia 500 fosas dobles para fallecidos por Covid-19

Alcalde de Vallarta anuncia 500 fosas.-De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud Federal, la cifra más elevada por casos positivos se registra en Ciudad de México, Estado de México y Jalisco.

Por ello, el alcalde de Puerto Vallarta, Jalisco, Arturo Dávalos Peña, señaló que ante el aviso del primer caso positivo de un hombre de 35 años que se registró como un caso importado, han optado por diversas medidas de sanidad, donde destacan la construcción de 500 fosas dobles.

El presidente municipal, precisó que es para que no los tome desprevenidos y después no tengan donde acumular o se dé una saturación en los panteones municipales de Puerto Vallarta.

En una conferencia de prensa, indicó que a través de Servicios Públicos Municipales se está trabajando en la realización de 500 fosas dobles que son construidas en panteones municipales.

Indicó “Dios no lo quiera, tocamos madera todos, ojalá no pase a mayores esto y la gente entienda que no debe andar en la calle si no tiene nada que hacer”.

Dávalos Peña, resaltó que el número de espacios funerarios sobrepasa las camas en hospitales del municipio donde solo cuentan con 466, de las cuales 133 pertenecen a los servicios de urgencia, 25 salas de choque, 42 para pacientes en terapia intensiva y sólo 78 ventiladores.

Indicó que lo que sí tienen disponible son las fosas que están realizando, esto a modo de que la gente comprenda que no es una opción y debe mantenerse atento a las medidas de sanidad por la declaratoria de emergencia.

Destacó que junto con Protección Civil y la Secretaría de Marina, el ayuntamiento de Puerto Vallarta, realizarán un censo de ambulancia, población, así como equipo médico necesario para atender a los pacientes por diversas enfermedades incluyendo el coronavirus.

De acuerdo con los casos positivos registrados en Jalisco, la Secretaría de Salud reportó 98 casos confirmados y tres defunciones; los municipios que han registrado casos positivos son: Zapopan, Guadalajara, Cuautla, Tomatlán, Tecolotlán, Tlajomulco de Zúñiga, Puerto Vallarta y Ameca.

Desmiente alcalde que fosas sean para Covid-19

Por su parte, el alcalde Arturo Dávalos Peña, descartó que las 500 fosas que se construyen en los panteones sean parte de una estrategia para frenar los contagios por coronavirus.

Indicó que las fosas estaban siendo planeadas desde el año pasado, sin embargo, no descarta que puedan ser utilizadas por la crisis sanitaria en México.

