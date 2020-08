Alburean a la Secretaría de Cultura tras haber publicado un tuit que despertó burlas, chistes y comentarios pícaros de usuarios en Twitter.

Y es que el texto que redactaron se prestaba a un juego de palabras que ellos no lograron darse cuenta.

Los tuiteros lo detectaron y comenzaron a lanzar tuits de respuesta ante el escrito de la dependencia del gobierno mexicano.

“Te invitamos a ver “Gotas”, diez micropoemas acompañados por el sonido de flautas transversas y movimientos corporales. #ContigoEnLaDistancia”, es lo que se puede leer en el texto.

La intención de la Secretaría de Cultura era invitar al público infantil a escuchar 10 obras que son acompañados por sonidos de flautas y de movimientos corporales de interpretación.

No me gusta ver "Gotas" ni tampoco ver "Gotitas", lo que a mi me gusta es ver "Gotear"

— Alejandro Flores (@arthuraleks) August 8, 2020