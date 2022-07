El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que existe un reporte en contagios de Covid-19 en el país, sin embargo descartó que exista una situación de gravedad en el país.

En su tradicional conferencia mañanera, el mandatario federal señaló que no existe ningún estado de la república que enfrente problemas graves por Covid 19.

Sin embargo, López Obrador hizo un llamado a las personas que no se han vacunado a que acudan a los módulos para hacerlo.

Señaló que el virus afecta más a aquellas personas que no se han vacunado o que les falta algún refuerzo.

“Nos reunimos todo los lunes y siempre hacemos una revisión todo el sector salud de cómo va la pandemia, aún cuando no se da a conocer sí tenemos el mapa para ver si en algún estado en espacial se requiere actuar de manera urgente. Hasta hora todos están (en Semáforo Epidemiológico) verde, es decir, no tenemos ningún estado en amarillo o en situación de gravedad. No tenemos saturación de hospitales, es muy poco.

Algunos estados han reportado un importante repunte en casos Covid.

Querétaro es uno de los estados más afectados por esta nueva ola.

De acuerdo a los datos estatales, en las últimas 24 horas se registraron alrededor de 700 contagios en Querétaro.

Por fortuna, no se registró ningún deceso en ese estado en las últimas 24 horas.

