El ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, visitó la Universidad de Guadalajara para prometer respeto a las autonomías universitarias, como parte de sus primeros eventos en busca de ser el elegido en el proceso interno de Morena a la candidatura presidencial.

“Tiene también que destinarse mayores recursos a la educación superior a la investigación y vaya que la universidad de Guadalajara pues es un ejemplo de investigación, tendrán que venir desde luego políticas públicas que continúen con parte de lo que ya hemos venido expresando pero que fortalezcan el papel de nuestras universidades”.

El aspirante a candidato, mantuvo un diálogo con académicos, jóvenes y universitarios a los cuales les mostró su apoyo, señalando que las universidades públicas del país, incluyendo a la UdeG, deben mejorar sus presupuestos, crecimiento en infraestructura y preservar su autonomía universitaria.

Adán Augusto visita la UdeG, promete respeto a las autonomías universitarias

Augusto López dijo ante los presentes que siempre anheló estar en el paraninfo Enrique Díaz de León, pero que por cuestiones de agenda no pudo hacerlo, aunque siempre ha buscado ayudar a la Universidad de Guadalajara.

“Miren no miento si les digo que durante años anhelé estar aquí en la universidad de Guadalajara y en este hermoso Paraninfo me negué porque el señor rector me invitó pues hace como un año para acompañarlo y en aquella ocasión no pude pero entonces.

Pues preferí orientar mis esfuerzos ayudar a la universidad a que se fuesen restañando heridas que nos olvidáramos de agravios y que sobre todo aprendiéramos a respetar la autonomía de esta universidad”.

Tras escuchar el discurso del rector general, Ricardo Villanueva, donde se demostró que la UdeG ha crecido su matrícula en casi el doble de estudiantes en las últimas tres décadas.

En su discurso reafirmó al rector Ricardo Villanueva su apoyo y le dijo que no se encuentra solo para mejorar las condiciones de la Universidad de Guadalajara. Además, pidió que nunca termine la Feria Internacional del Libro y reconoció el trabajo que el rector Ricardo Villanueva ha hecho durante su gestión.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ