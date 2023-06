Adán Augusto López Hernández rindió, este mediodía, un homenaje a los migrantes zacatecanos y sus familias; reconoció que no han dejado la nación por gusto, sino por necesidad, y les dijo que la Cuarta Transformación en México va a generar las condiciones de empleo y desarrollo para cuando quieran regresar a su patria.

Resaltó que los migrantes mexicanos construyen dos países, el suyo, con sus remesas, y en donde trabajan, ya que son parte fundamental para el crecimiento de esas naciones, particularmente Estados Unidos, donde se encuentra la mayoría de los connacionales.

“Nosotros, los que formamos este movimiento, estamos profundamente orgullosos de su trabajo”, subrayó el tabasqueño, quien lamentó que “los gobiernos neoliberales nunca voltearon a ver al pueblo de México. Tenía que llegar un hombre de la estatura de Andrés Manuel López Obrador para tener ese apoyo y contar con programas sociales en beneficio de todos los mexicanos”, agregó.

El político tabasqueño también ofreció presentar al pueblo de México un informe pormenorizado de gasto de su recorrido por todo el país, a fin de garantizar la transparencia en este proceso.

Adán Augusto en Zacatecas dice a migrantes mexicanos: “Vamos a crear empleo para cuando quieran regresar”

Ello, tras revelar que ayer mismo, al inicio de su caminar por todo el territorio nacional, pidió al Comité Ejecutivo de su partido, Morena, que los 5 millones de pesos que les fueron ofrecidos para financiar esta etapa de trabajo, los destine a la construcción de dos hospitales en dos de los municipios más pobres del país, ubicados en Veracruz y Oaxaca.

Ante la Plaza de Armas -a un costado de la catedral- pletórica de personas que no se arredraron por el intenso calor y le esperaron durante horas, Adán Augusto les platicó que ayer lunes, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el costo de su comida fue de 65 pesos, derivado de la compra de una torta ahogada y un taco de papa que pidió: “La generosidad de la gente es inaudita. Se acercaron y me ofrecieron dulces y postres. No es necesario gastar mucho y menos derrochar”, sostuvo.

Señaló que ese andar por el país de forma austera, lo aprendió junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien inició la construcción de este movimiento transformador, el cual garantizo tendrá continuidad con unidad.

De esa manera, agregó el político tabasqueño, fue el pueblo quien construyó el hilo fuerte de esta transformación y llevó a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador.

Más adelante, Adán Augusto se comprometió a trabajar con los zacatecanos para unidos vencer la inseguridad en todo el estado, porque ustedes merecen la paz y la tranquilidad, subrayó.

Aseguró que “se acabaron los oligarcas que sólo salen corriendo tras las carretadas de dinero”, México, aseguró, es hoy un país de iguales, pero “el dinosaurio sigue tirando patadas”, reiteró en referencia Televisa, que no le abre espacios en sus noticiarios, aseguró

“No me interesa que no me saquen en sus noticiarios y en sus telenovelas. De frente les digo, no les tenemos miedo. Si el pueblo se organiza, va a salir volando Televisa”, señaló con el tono de voz elevado.

