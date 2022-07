Actriz María Bobadilla presenta denuncia penal contra Coco Levy por acoso sexual

La actriz jalapeña María Bobadilla Olvera, se unió a la lista de actrices en México, que han sido víctimas de acoso sexual por parte del productor de videocine, Coco Levy, tras la denuncia pública y penal que hiciera la actriz de 22 años, Danna Ponce.

Entrevistada por El Dictamen, María Bobadilla Olvera, informó que ayer jueves, presentó ante la autoridad correspondiente una denuncia penal contra el productor Coco Levy, en específico en Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde tiene en la actualidad su residencia.

“Me tomó más de seis horas hacerla, ayer estuve ahí todo el día, pero al final se hizo, estaban pensativos de como hacerle porque pasó hace cuatro años y se tiene que investigar porque este hombre sigue haciéndolo, yo realmente hice una denuncia ayer porque Danna me dio la fuerza y se me quitó el miedo gracias a ella, yo no lo había hecho porque nunca creí que fuera a trascender y llegó el momento que sí y estoy muy agradecida que esto esté pasando porque no se vale, estoy bastante molesta con todo lo que ha sucedido, con todos los casos que han salido y todo lo que este hombre ha hecho por años”, comentó.

Antes de realizar la denuncia penal, por medio de su cuenta de Instagram, María Bobadilla denunció a Coco Levy de haberla acosado sexualmente, de manera similar a como lo hizo con Danna Ponce.

“Esto me pasó hace cuatro años, antes de irme a vivir a Los Ángeles, por supuesto que no quise estar en el medio en México, me pareció grotesco y nada todo fue por su culpa, por gente como él, el talento se va al extranjero”, comentó.

A diferencia de Danna Ponce, la actriz María Bobadilla Olvera, aseguró que Coco Levy, nunca la tocó, solo la intimidó con palabras amenazadoras por espacio de dos horas que la mantuvo en su oficina encerrada, donde acudió a una entrevista de trabajo.

“Fíjate que a mí no me tocó, a mí no se me acercó ni se aproximó tanto como para sentirme así, pero sí me dijo cosas, de hecho, me tuvo encerrada en su oficina dos horas, hablando él, porque no me dejaba hablar mucho y todo era intimidante, amenazante, me sentí denigrada, fue terrorífico y todo era manipularme a través de sus mentiras, para que le enviara fotografías mías desnuda”, comentó.

En la actualidad, María Bobadilla, tiene una agencia y es conocida por ser productora de cortometrajes y televisión en México, y es exalumna del estudio de arte de actuación Stella Adler, en Los Ángeles.

Recordó que hace cuatro años, eran nulas las oportunidades de obtener un casting, y por ello, el productor Coco Levy, intentaba aprovecharse de sus ilusiones y sus sueños, para que le entregara algunas fotografías de ella completamente desnuda, con la temática del infierno.

“Yo vi varias fotografías que el me mostró de varias actrices, donde salían completamente desnudas, donde enseñaban completamente todo y era fotografías tétricas, recuerdo una que más me impactó de una chava que sale completamente desnuda y llena de sangre por todos partes en un baño y una tina, muy fea la fotografía, fíjate que estoy intentando recordar si había de hombres, pero eran puras mujeres”, comentó.

A la pregunta si ¿vio caras conocidas de actrices de la actualidad? Respondió “él me mencionó muchos nombres, pero yo casi no conozco al medio en México, entonces no sé, y al parecer muchas de las que le habían mandado las fotos, ya habían salido en películas, seguramente son caras ya conocidas”, comentó.

Dijo que espera que se haga justicia y que Coco Levy deje el cargo en videocine, debido a que representa un peligro para muchas mujeres jóvenes que llegan a buscar una oportunidad de trabajo como actrices.

Destacó que es increíble que alguien como él, tenga el poder de decir quien, si hace una película y quien no, por los favores sexuales “que hace y no por el talento o preparación, luego de que el cine es un arte que trasciende y que se quedan en la historia del mundo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen