97 mil 624 mexicanos han fallecido por COVID-19.

En al conferencia vespertina de salud número 257 en el día 167 de la Nueva Normalidad, a falta del epidemiólogo José Luis Alomía. Fue el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, explicó que se han estudiado 2 millones 589 mil 508 personas. Que terminaron en 1 millón 214 mil 892 rechazos, ya que dieron resultados negativos en las pruebas de PCR. A diferencia de los 997 mil 393 confirmados que han derivado en 97 mil 524 fallecimientos.

Además, hay 741 mil 340 recuperados, con una ocupación hospitalaria promedio del 34% (salvo por Chihuahua, Durango y Ciudad de México). Según las cifras oficiales los casos estimados reales son 1 millón 156 mil 697. 40 mil de ellos en la última semana que derivaron en 2 mil 909 fallecidos en la última semana, la número 46.

Te puede interesar:

97 mil 056 mexicanos han fallecido por COVID-19

Mantiene actividad el boxeo veracruzano

97 mil 624 mexicanos han fallecido por COVID-19.

Después del informe técnico diario. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. Reiteró que durante los últimos 8 meses se han contratado, entregado, organizado y distribuido a más de 58 mil trabajadores de la salud. Además se han rehabilitado varios hospitales (Sobre todo el Coahuila) de modo que la ocupación hospitalaria se han incrementado en tiempo récord. Además, el CONACYT empezó una producción de respiradores capaz de atender a múltiples usuarios al mismo tiempo.

Más tarde y por casi 7 minutos, el subsecretario le insistió a los trabajadores de los medios de comunicación que no sumen los fallecimientos ni enfermos. Ya que “no tiene uso para fines epidemiológicos”. Concretamente dijo: “Quiero invitar a los medios de comunicación, sus dueños y trabajadores, que no enlisten a los fallecidos, porque si bien sus historias son muy lamentables, no tienen fin epidemiológico. Ya no pueden contagiar a nadie, lo importante de estas conferencias es que la gente sepa que medidas debe tomar”.

Entonces prosiguió “Si su fin es vender más periódicos o cobrar más de sus anunciantes… Pues sigan haciéndolo, pero yo tengo que preguntarles ¿Qué buscan comunicar?”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.