9 de marzo sin mujeres: convocan a protesta

9 de marzo sin mujeres

Grupos feministas convocaron a que todas las féminas, sin distinción alguna, no acudan a sus trabajos, escuela, entre otras actividades, por un día entero.

Y es que después de los casos de feminicidios, entre otros ataques que han recibido las mujeres, con su ausencia buscan contrastar la situación.

Además, colectivos feministas anunciaron que habría protestas también el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.

Hace apenas unos días se suscitó el asesinato de Ingrid, a manos de su pareja y, un día después, se conoció del homicidio de Fátima, una niña de siete años.

Es por esta razón que las mujeres han realizado protestas radicales en distintos puntos del País, realizando pintas y “vandalismo” a monumentos y edificios históricos.

“Unámonos a esta protesta simbólica, paralicemos nuestras actividades por un solo día para que se den cuenta que están dejando en el olvido al 52% de la población.

“#UnDíaSinNosotras #ParoNacional”, señalan las convocatorias.

Ayuden a difundir. Por las mujeres, por nuestros niños, víctimas todos los días de violencia en este país.#UnDiasinNiñ@s #UnDiaSinMujeres 9 de marzo. pic.twitter.com/CxoKHqwiPv — Bib (@sivita21) February 18, 2020

Convocan a marcha

Específicamente para el 8 de marzo, planean una marcha y protesta a las 2 de la tarde, partiendo desde el Zócalo de la Ciudad de México.

“¡Sin mujeres! ¿No nos cuidan? ¿No existimos? Miren cómo sería ¡si no existiéramos más! No niñas en las escuelas, no maestras, no mujeres en la calle.

“No vayas al súper, no compres nada, no salgas a nada, no vayas a tu trabajo”, se lee en una imagen que circula en redes sociales con el hashtag #UnDíaSinMujeres, a modo de protesta.

