150 películas mexicanas no llegan a las salas por rechazo de los cinemas

Pese al escaso presupuesto que existe para realizar producciones cinematográficas en México, existen alrededor de 150 películas mexicanas que no se han estrenado, debido a que los cines se niegan a proyectarlas, dijo el actor Damián Alcázar.

“El cine sigue siendo muy bueno, seguirá siendo muy bueno, porque hay mucho talento en México y Latinoamérica, el problema es la producción, no hay, yo entiendo que no haya, hay prioridades en el país, hay gente que no comía y todas las becas que se le están dando a los niños, sobre todo a los niños pobres y campesinos, a los estudiantes, en eso se tiene que ir el dinero, pero sigue habiendo muchas películas”, comentó.

El entrevistado aseguró que se hacen entre 80 a 100 películas al año y la población no las puede ver, porque los dueños de los cines, que son dos o tres familias en el país, no quieren proyectar el cine mexicano.

“Entonces no podemos ver cine mexicano, pero de que hay muchas películas, si las hay, existen más de 150 películas, ahí amontonadas que no van a verse nunca, porque simplemente no hay por donde verlas nunca, hasta que los directores y productores las puedan poner en la televisión, pero quién va a ver una película mexicana en la televisión, pues es muy difícil”, comentó.

No descartó que México se pueda ganar un premio Oscar, debido a que “muchos están intentándolo y muchos con muy buena calidad”.

