Una trabajadora y simpática perrita se viralizó en Tik Tok, luego de que una mujer la grabara cobrando el dinero de los pasajeros que se suben al taxi de su dueño, esto en Michoacán.

‘Tome un taxi y llevaba a su perrita chiqui’; me comento el señor David (dueño del taxi), que no tiene con quien dejar a su perrita y no le gusta que se quede sola en casa, así que mejor se la lleva a trabajar y ahora la perrita ya sabe recibir el dinero del pago y entregárselo a su amado dueño’, escribió la usuaria @teresacastroavila en TikTok.

Se viraliza perrita que ayuda a taxista a cobrar pasaje

Te puede interesar:

El video lleva ya miles de reproducciones y reacciones positivas por parte de los usuarios, quienes aplauden que el taxista en vez de dejarla sola en casa, la haya enseñado a trabajar y a “ganarse sus croquetas”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ