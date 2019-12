Las tres mejores apps para preparar una cena navideña deliciosa

Apps para preparar una cena navideña- No todos los días del año se cocinan grandes cenas, ni banquetes para muchas personas y el pavo al horno sin duda no es un platillo que se prepare en cualquier temporada.

Es por ello que regularmente recurrimos a distintos recetarios, sobre todo los de la abuela que hay que desempolvar del librero, para seguir paso por paso las míticas recetas que nos permitan dar una buena cena de navidad o en año nuevo.

Sin embargo, gracias a Dios estamos en el siglo XXI y, sino quieres pausar y regresar mil veces los tutoriales de YouTube, aquí te compartimos tres súper útiles aplicaciones (solo para Android) que te ayudarán a sorprender a todos tus familiares en estas fiestas.

Apps para preparar una cena navideña

Dando click a cualquiera de los títulos serás automáticamente redirigido a un enlace de Google Play para que puedas descargar la app.

Esta increíble aplicación cuenta con un gran número de recetas, tanto dulces como saladas, con las que serás el anfitrión perfecto de cualquier cena.

Además del delicioso sabor que consigas al seguir las indicaciones, hace especial énfasis en realizar un excelente emplatado, y te da consejos para ello, porque la presentación también es parte fundamental.

A pesar de contar con muchas menos opciones que la anterior, esta app ofrece también un pequeño pero completo repertorio de recetas que te ayudarán a lucirte en estas fechas.

La propuesta de valor que le da un plus y la coloca por arriba de otras es que no necesitas estar conectado a ninguna red para acceder al recetario completo, lo cual será muy útil si debes cocinar fuera de tu propia casa o simplemente no quieres distraerte de la labor culinaria por los mensajes entrantes.

Por último pero no menos importante, tenemos esta tercera aplicación que también te permite acceder a un amplio catálogo de recetas aún sin conexión.

En ella, se nota el esfuerzo de los desarrolladores por optimizarla para lograr que la experiencia sea mucho más fluida y amena, con una atractiva interfaz y diferentes subcategorías que facilitan la misión.

