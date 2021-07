Zoológico en EU aplicará vacunas anticovid a sus animales

Se dio a conocer que el zoológico de Denver en Estados Unidos comenzará a aplicar vacunas anticovid a algunos de sus animales, las cuales son especialmente diseñadas para ellos.

Como parte de la lucha contra el virus que ha infectado a más de 185 millones de personas en el mundo y ha generado más de cuatro millones de muertes, dicho parque aplicará a sus animales la vacuna “Zoetis”.

Esta dosis fue autorizada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la cual está diseñada exclusivamente para animales.

“Recientemente confirmamos que algunos animales del zoológico de Denver recibirán vacunas contra covid-19. El zoológico de Denver ha sido aprobado para usar la vacuna Zoetis Inc., que está específicamente diseñada para su uso en animales”, publicaron en sus redes sociales.

We recently confirmed that some Denver Zoo animals will be receiving vaccinations against COVID-19. Denver Zoo has been approved to use the Zoetis Inc. vaccine, which is specifically intended for use in animals. 🧵1/6 pic.twitter.com/iUtlWFd6ta