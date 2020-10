Voluntario que falleció en los ensayos clínicos no recibió medicación.

Ayer falleció uno de los voluntarios de los ensayos clínicos de Astra Zeneca, esto en Brasil. El hombre de 28 años falleció por COVID-19, pero no recibió la vacuna experimental, sino que le fue suministrado un placebo. Lo anterior fue confirmado por la agencia de noticias O’Globo que es de aquel país.

Quien hizo eco de la información fue Joan Pons, un enfermero español residente en Reino Unido que ha participado como voluntario en los ensayos clínicos realizados en este país.

Cabe destacar, que en los experimentos de este tipo, los pacientes se dividen en 2 grupos. Los primeros reciben el medicamento a probar, mientras que los segundos obtienen un placebo, esto es, una sustancia inofensiva para la salud. Pero que tampoco curará sintoma alguno.

Esta decisión se hace para saber que su producto genuinamente está combatiendo el mal, o son los propios medicamos. Quienes empiezan a curarse porque están convencidos ed ello. Lo anterior se llama justamente “Efecto Placebo”, cuando una persona sugestiona su propia mente de estar sanando, cuando no es así. Como la homeopatía.

Aplicado al ensayo clínico de Astrazeneca. Fue O’Globo quien confirmó que el occiso se encontraba en el grupo de placebo. Información que la farmacéutica no puede confirmar por el contrato de confidencialidad que los ata. No obstante, la tragedia no frenará las pruebas a diferencia de los otros contratiempos del pasado.

El primer caso fue el de un paciente que desarrolló Mielitis Transversa, una enfermedad en el sistema nervioso. Mientras que el segundo desarrolló una enfermedad aún inexplicable.

