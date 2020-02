Vídeo Granjero golpea a sus ovejas y enloquecen las redes sociales

Video de Granjero que golpea a sus ovejas.- A través de las redes sociales, se hizo viral el vídeo donde un criador de ovejas en Escocia, golpea brutalmente a los animales que tenía bajo su cargo.

El sujeto será investigado y recibió una multa, por golpear y patear el animal, incluso con el puño cerrado.

El abusador fue identificado como William Brown, de 59 años, quien fue investigado por la organización para el bienestar animal SPCA escocesa, la cual lo multó con 550 libras.

La organización indicó que causó sufrimiento innecesario a los animales, bajo la sección 19 de la Ley de Salud y Bienestar Animal de 2006 en Escocia.

A Penicuik farmer who was caught on video abusing sheep has been handed a £550 fine. A PETA officer captured the footage and passed it to us.

We are disappointed with this sentence but hope it shows that this behaviour is unacceptable.

Read more here. https://t.co/cooY5HFCaA pic.twitter.com/Ogi1a9ZX7X

— Scottish SPCA 🐾 (@ScottishSPCA) February 25, 2020