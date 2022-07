VIDEO: cae pantalla a bailarines durante el concierto de la banda Mirror en Hong Kong 

Este jueves se viralizó en redes sociales un video donde se observa que una pantalla gigante cayó sobre el escenario durante el concierto de la banda pop de Hong Kong, Mirror.

Tras el accidente, se aplastó un bailarín y otros más quedaron atrapados, lo que provocó una investigación del gobierno y la suspensión de futuros conciertos.

#BREAKING: A horrible accident erupted as a Hong Kong singing and dancing boy band was hosting their first concert, injuring at least two dancers. Both were said to be conscious when being sent to the hospital. pic.twitter.com/y3c7MVyUmn