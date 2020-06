(VIDEO) Ataque en Reino Unido; heridos y un detenido. Los hechos se registraron en la ciudad de Reading, donde se realizaban manifestaciones contra el racismo.

Las autoridades han confirmado el ataque, que ha dejado al menos dos personas apuñaladas en estado grave, las cuales fueron trasladadas a un hospital.

Sin dar más detalles al momento, la policía mediante su cuenta de Twitter, habla de “varias personas sufrieron heridas y fueron trasladadas al hospital”.

“La policía asistió alrededor de las 7 p.m. junto con otros servicios de emergencia. Los agentes arrestaron a un hombre en la escena que ahora está bajo custodia policial”, señala el departamento de policía.

Al percatarse de la gravedad de algunos heridos, se ordenó trasladar helicópteros ambulancia, para trasladas a los pacientes, creando un puente aéreo de emergencia.

En tanto, las investigaciones han iniciado con el arresto de una persona, además de iniciar las entrevistas con los testigo que se encontraban en el lugar.

Los heridos están siendo tratados en el Hospital Royal Berkshire, de los cuales dos, han llegado vía aérea.

Al pasar los minutos, testigos señalan al menos tres muertos por apuñalamiento.

En la cercanía del ataque, se realizaba una manifestación del movimiento Black Lives Matter contra el racismo.

Fuentes extraoficiales indican, que el atacante no tenía en el blanco a ninguna persona en lo particular, más bien fue al azar.

BREAKING (GRAPHIC): Multiple people reported stabbed. Some reports of fatalities in vicinity of a Black Lives Matter protest in Reading, UK pic.twitter.com/jVxEiEU3Ud

— Raheem Kassam (@RaheemKassam) June 20, 2020