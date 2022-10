Una realidad en desarrollo: Inteligencia Artificial en el transporte 

No, ya no es una utopía. La Inteligencia Artificial ha llegado al mundo del transporte por tierra no solo para quedarse sino, incluso, para mejorarlo.

Una de las principales utilidades demostradas ha sido el conseguir que gracias a ciertas automatizaciones al volante, el número de accidentes ha descendido considerablemente. Solo esta afirmación sirve para comenzar a ver que, realmente, la tecnología bien aplicada en el sector del transporte, puede acarrear cambios que mejores la movilidad, la seguridad y, sobre todo, la calidad de vida de los conductores.

Buena cuenta de los avances vienen de la mano de las dash cam, de la monitorización vía gps o del control de temperatura que puede llevarse. De hecho, son los datos con los que trabaja la IA para sacar el mejor partido, una vez interpretado vía Big Data.

Pero, realmente, ¿cuáles son las principales ventajas de apostar por ella?

Para comprender realmente los avances que trae la Inteligencia Artificial hay que comprender que se trata de adaptar “el transporte de siempre a las nuevas tecnologías, es apoyarse en los avances para mejorar la productividad sí, pero, sobre todo, la seguridad de quien se pasa horas al volante para llevar las mercancías de un sitio a otro. Hay que pensar en el capital humano y en las ventajas y facilidades que le supone esta tecnología en la cabina” explican desde Samsara.

Pero si hace falta poner 3 razones de peso, a continuación se explican:

Reducción de accidentes y víctimas en las carreteras: gracias al estudio de las cifras se puede llegar a las conclusiones necesarias para apostar por políticas de prevención. Uno de los grandes problemas al volante es el cansancio. Gracias a las dash cams y a la IA se puede avisar al conductor cuando pierde la concentración o el vehículo pierde el rumbo. Además, gracias al control y registro ELD se garantiza que las horas de descanso se cumplen. Para el futuro, donde las carreteras conectadas también podrán interpretarlo, también servirá para mejorar las vías con nuevas señalizaciones que alerten de peligros.

Vehículos más seguros. Uno de los avances que trae consigo la inteligencia artificial es también el seguimiento del mantenimiento del vehículo. Gracias a los softwares que se instalan y que usan ese tipo de tecnología, se alerta de cuándo será necesario que pase las revisiones mecánicas, cuándo cambiar las ruedas más que por kilometraje por las condiciones de las vías, el aceite, los frenos…es decir, será un chivato del estado del vehículo. Esto servirá a las empresas para asegurar a sus trabajadores cumplir con los mantenimientos necesarios para ponerles al volante de vehículos seguros.

Planificación con la logística. Gracias a los corredores logísticos que se están diseñando en los principales continentes, el uso de la IA tanto en el transporte como en los almacenes logísticos permitirá hacer rutas predictivas atendiendo a los datos de pedidos y de hábitos de la zona. Es el futuro del comercio y de la cadena de suministro y todo se basará en la conectividad.

