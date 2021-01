Los funcionarios de la Casa Blanca no esperan que el presidente Donald Trump aplique un indulto a sí mismo, a sus familiares o colaboradores cercanos; pero se está preparando el indulto para un famoso rapero y otros, según personas familiarizadas con el asunto.

Se espera que Trump anuncie una lista de indultos este martes, su último día completo en el cargo. Había discutido con sus asistentes la posibilidad de perdonarse a sí mismo, en previsión de que más tarde podría ser acusado de delitos federales. Trump ha reclamado previamente ese poder, aunque es una cuestión de disputa legal y nunca antes lo había intentado un presidente.

¿Quiénes podrían ser perdonados?

El abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, se ha resistido a preparar indultos para Trump o su familia. En general, ha tratado de reducir las concesiones de indulto que otorga el presidente al salir del cargo, según tres de las personas. No hay ningún papeleo preparado para que Trump se perdone a sí mismo, a su familia o a sus ayudantes, dijeron las personas.

Cabe resaltar que un “autoperdón” de Trump podría resultar una gran responsabilidad política para Trump, paralizando otra candidatura presidencial. Además, los oponentes seguramente argumentarán que la medida equivale a admitir que violó la ley mientras estaba en el cargo.

El personal de la Casa Blanca ha preparado documentos para indultar al rapero Dwayne Carter, conocido como Lil Wayne; quien se declaró culpable de un cargo federal de armas, junto con varios otros, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque Trump no ha cometido ningún delito. No quedó claro de inmediato quién más está preparado para obtener el indulto.

La hija mayor del presidente, Ivanka Trump, y su esposo, Jared Kushner, quienes ocupan cargos en la Casa Blanca, habían sido considerados para indultos preventivos, pero no se ha preparado ningún papeleo, aseguraron. La pareja no ha sido acusada de ningún delito.

Se habían discutido indultos preventivos para otros altos funcionarios de la Casa Blanca que no han sido acusados ​​de delitos, incluido el jefe de gabinete, Mark Meadows; el asesor principal, Stephen Miller; el jefe de personal, John McEntee; así como el director de redes sociales, Dan Scavino. Pero no hay indicios de que estén avanzando.

Motivos de Trump para autoperdonarse

Un auto perdón podría proteger a Trump de ser procesado por una gran cantidad de acciones que sus oponentes políticos han sugerido que podrían ser criminales.

Algunos motivos para autoindultarse puede ser su manejo de las declaraciones de impuestos sobre la renta; silenciar los pagos de dinero a las mujeres que reclamaron vínculos con él antes de sus elecciones de 2016; los gastos de su comité inaugural en lugares propiedad de la familia Trump. Sin mencionar su incitación al ataque al Capitolio el pasado 6 de enero por parte de sus partidarios.

Te puede interesar:

Trump ya ha concedido indultos a varios aliados políticos y amigos, incluso en las semanas transcurridas desde que perdió la reelección.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.