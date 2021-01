Twitter suspende permanentemente la cuenta de Donald Trump

La red social Twitter informó que suspendieron de forma permanente la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump por riesgo “de una mayor incitación a la violencia”.

Tras los disturbios generados por los simpatizantes de Trump el miércoles pasado en el Capitolio, Twitter dio a conocer que “después de una revisión detallada”, tomaron la decisión de suspender su cuenta permanentemente.

“En el contexto de los horribles eventos de esta semana, dejamos en claro el miércoles que violaciones adicionales de las reglas de Twitter podrían resultar en este mismo curso de acción”, señaló Twitter en un comunicado.

“Nuestro marco de interés público existe para permitir que el público escuche directamente a los funcionarios electos y líderes mundiales. Se basa en el principio de que las personas tienen derecho a tener el poder para rendir cuentas abiertamente”, agregó la red social.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y