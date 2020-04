Trump suspende emisión de ‘green card’ por el coronavirus y para frenar que la gente en Estados Unidos tenga garantizado su trabajo.

El presidente de EUA, Donald Trump, anunció este martes que suspende la emisión de permisos de residencia permanente para inmigrantes, conocidos como “green card”, como consecuencia de la destrucción de empleo sin precedentes provocada por la crisis del covid-19.

President Trump: "Therefore, in order to protect American workers, I will be issuing a temporary suspension of immigration into the United States."

Full video here: https://t.co/5xqvbQIhJx pic.twitter.com/2cQRJDR1lV

— CSPAN (@cspan) April 21, 2020