El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) quedó en libertad luego de declararse “no culpable” por los 37 cargos presentados en su contra sobre el caso de los documentos secretos hallados en su casa de Florida.

Trump llegó al tribunal de Miami este martes por la tarde, luego de una acusación el Departamento de Justicia alegando que manejó mal deliberadamente documentos gubernamentales de alto secreto y conspiró para obstaculizar los esfuerzos de los funcionarios estadounidenses para recuperarlos.

Trump queda en libertad después de audiencia por 37 cargos

Donald Trump es el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en afrontar una acusación federal, fue fichado con toma de huellas digitales y fotografía y luego compareció ante el juez federal Jonathan Goodman.

No se llegó a realizar la lectura completa de los 37 cargos que le imputó un gran jurado por el manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago, su mansión en el sur de Florida, después de haber dejado la Casa Blanca, porque sus abogados dijeron que no era necesario, dado que ya los conocían.

Trump compareció ante el juez magistrado estadounidense Jonathan Goodman, quien dijo que el expresidente podría permanecer libre en espera de juicio.

La Fiscalía estadounidense señaló que no era necesario que Trump entregara su pasaporte pues no consideran que haya riesgo de fuga, lo que significa que es libre de viajar incluso al extranjero, pero sí pidió al juez que tome medidas para que el expresidente no pueda influir en los posibles testigos.

Goodman, que no es el juez principal de la causa y actuó como magistrado de turno, pidió a la Fiscalía que elabore una lista para que la jueza Aileen Cannon, a cargo de la causa, tome una decisión al respecto.

Trump ingresó a la sede de los tribunales por medio de un túnel subterráneo poco antes de las 14:00 hora local, luego de abandonar su hotel en la vecina ciudad de Doral.

