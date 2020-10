Trump podría ser dado de alta este lunes

El médico del presidente Trump, el Dr. Sean Conley, dijo que “continúa mejorando” pero, como con cualquier enfermedad hay altibajos, informó en una rueda de prensa desde Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesda, Maryland.

“Durante su enfermedad, el presidente ha experimentado dos episodios de caídas transitorias en su saturación de oxígeno. Debatimos las razones de esto y si incluso intervendríamos. Fue una determinación del equipo con base en la línea de tiempo del diagnóstico inicial comenzar con dexametasona”, afirmó el especialista.

El pasado sábado 3 de octubre, Donald Trump agradeció en un tweet a las enfermeras y doctores de Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!

