Trump pide a los manifestantes salir del Capitolio en EU e irse a casa

Este miércoles se registraron manifestantes en el Capitolio de Estados Unidos, los cuales son simpatizantes del presidente, Donald Trump, que exigen no se valide la elección de Joe Biden.

Por lo que, Trump pide a los manifestantes que se retiren del Capitolio y regresen a su casa, esto debido que tras su llegada se canceló la sesión para validar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales del país.

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a sus seguidores que protagonizan violentas manifestaciones en el Capitolio a que se “vayan a sus casas”.

A través desu twitter personal, Donald publicó un video con un mensaje dirigido a los protestantes en el Capitolio.

“Tienen que irse a casa ustedes, tenemos que tener paz. Tenemos que seguir la orden y ley, y la gente de ley no quiere que nadie sea herido. Nunca ha habido un momento como éste, que se nos está quitando a todos en el país. Esta fue una elección fraudulenta, pero no podemos jugar en el juego de esta gente. Tenemos que tener paz, vayan a casa, los amamos”, fueron parte de sus palabras compartidas.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!