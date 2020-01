Trump manda mensaje ‘de guerra’ en su Twitter, además de colocar la bandera de Estados Unidos en un ‘tuit’ fijado, haciendo alusión al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El mensaje llega después del ataque de las tropas estadounidenses al aeropuerto de Bagdad, en Irak, que supuestamente dirigió el también empresario.

En dicho golpe con misiles, perdió la vida el mayor general de Irán, Qassem Soleimani.

El canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, calificó los ataques de EU de “acto de terrorismo internacional”.

Advirtió de que esta acción “extremadamente peligrosa” tendrá sus consecuencias para los estadounidenses.

Además, desde Teherán han advertido de que “el martirio de Soleimani” será vengado.

Asimismo, el líder supremo de Irán, Alí Hoseiní Jameneí, ha advertido de que a los “criminales” que mataron a Soleimani les espera una dura venganza.

“Todos los enemigos deben saber que la resistencia continuará con una doble motivación y que una victoria definitiva espera a los combatientes en la guerra santa”, indicó Jameneí.

El líder supremo iraní anunció tres días de duelo nacional.

Por otra parte, el primer ministro iraquí, Adel Abdul Mahdi, ha indicado que este ataque de las tropas de Estados Unidos “ha incendiado la mecha de una guerra devastadora en Irak, la región y el mundo”.

Al explicar la decisión de matar a Soleimani, el Pentágono se centró no solo en sus acciones pasadas, sino que además insistió en que el ataque fue disuasorio.

La tensión entre Irán y Estados Unidos siempre ha existido, pero con Trump se agravaron más los problemas.

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more…but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020