Trump amenaza a Irán por Twitter y les pone un alto, diciendo que tomaría represalias si el gobierno de Teherán atacara nuevamente a las tropas estadounidenses en Irak.

“Según la información y la creencia, Irán o sus representantes están planeando un ataque furtivo contra las tropas y/o activos estadounidenses en Irak”, tuiteó Trump. “¡Si esto sucede, Irán pagará un precio muy alto, de hecho!”.

Upon information and belief, Iran or its proxies are planning a sneak attack on U.S. troops and/or assets in Iraq. If this happens, Iran will pay a very heavy price, indeed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2020