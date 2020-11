Tres latinos estarán en el equipo de Biden en la Casa Blanca

Tres latinos acompañarán a Joe Biden en la administración desde la Casa Blanca.

Joe Biden dio a conocer recientemente el equipo que lo acompañará en la “construcción de una administración que se parezca a Estados Unidos, con experiencia en gobernar”, grupo que incluye a dos mujeres y un hombre latinos.

El virtual presidente de Estados Unidos informó este martes sobre el equipo que habría de acompañarlo, el cual incluye a cinco mujeres, de las cuales dos son latinas, y cuatro hombres.

Our White House senior staff is composed of individuals who demonstrate the President-elect's commitment to building an administration that looks like America, has expertise in governing, and will be ready deliver results for working families on Day One.https://t.co/MXnMExXAFp pic.twitter.com/DaWmRI8PRk

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 17, 2020