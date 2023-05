Tiroteo en Hollywood Beach deja 9 heridos y 5 detenidos

La policía de Hollywood Beach en Florida, confirmó que al menos nueves personas resultaron heridas la tarde de este lunes, durante un tiroteo en el popular balneario. Entre los afectados se encuentra un menor de 15 años.

“La policía respondió en cuanto pudo. Tuvimos victimas tratadas por elementos de la policía de Florida y paramédicos en la escena, que fueron trasladadas al hospital más cercano”, detalló el alcalde Josh Levy.

De acuerdo a los medios locales, la balacera comenzó cerca de las 7 pm, mientras que cientos de personas disfrutaban en la playa la fecha del “Dia de los Caídos en Estados Unidos”.

BREAKING: There are reports of a mass shooting on Hollywood Beach in Florida. According to CBS, at least seven people were shot and some of the victims are young children.



Permitless carry became law in the state in April. pic.twitter.com/C8P7iGhxaR