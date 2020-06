Suspenden a policías por agresión a un manifestante de 75 años

Suspenden a policías por agresión en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, tras herir de gravedad a un hombre de 75 años al empujarle contra el asfalto durante la dispersión de las protestas que se han registrado a lo largo del país por la muerte de George Floyd.

De acuerdo con la versión oficial, los oficiales registraron que un hombre blanco no identificado había “tropezado” y caído al suelo. Sin embargo, la cadena local WBNO publicó un video que su reportero pudo captar en el momento de la agresión.

En las imágenes se observa el momento en que el hombre se aproxima a los oficiales y uno de estos lo empuja fuertemente por lo que el señor cae con la espalda en dirección al suelo, su cabeza golpea sobre el asfalto y se observa que comienza a sangrar.

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET

— WBFO (@WBFO) June 5, 2020