SpaceX nuevo lanzamiento tras el intento fallido que se dio hace unos días en Florida, que se canceló por mal tiempo.

Una nave tripulada por los astronautas de la NASA, Doug Hurley y Bob Behnken serán quienes se encarguen de cumplir la primera misión financiada por una compañía privada.

Se trata de SpaceX de Elon Musk, quien dará el recurso para que se cumpla con esta misión que tiene como objetivo llegar al espacio y realizar una nueva investigación.

“Este es un gran momento en el tiempo. Han pasado nueve años desde que tuvimos esta oportunidad”, exclamó emocionado el administrador de la NASA, Jim Bridenstine en la víspera del lanzamiento.

LIVE NOW: #LaunchAmerica, Take 2. 🎬 Watch as @NASA_Astronauts fly to the @Space_Station from U.S. soil for the first time in nine years: https://t.co/dthNEgGAd4 https://t.co/dthNEgGAd4

— NASA (@NASA) May 30, 2020