¿Solo las mujeres menstrúan?

La mañana de este jueves, el hashtag #SoloLasMujeresMenstruan se posicionó en los primeros lugares de tendencias en Twitter a nivel internacional. Sin embargo, esta frase de 4 palabras esconde más que un falso sentimiento de feminidad y de lo que significa ser mujer.

Miles de mujeres se manifestaron a favor de este hashtag, sin embargo, igual número de mujeres cis y trans expusieron argumentos sobre por qué NO sólo las mujeres menstrúan.

“Pre-adolescentes, menopáusicas, amenorreicas (en donde me incluyo), anoréxicas, bulímicas, embarazadas. Vamos, sólo son mujeres las nacidas con cromosomas XX que tienen de 15-50 años y que sangren mensualmente” se lee en un tweet.

y las menopáusicas y las mujeres cis que simplemente nunca tienen la regla y las que son infértiles no son mujeres 💀no? dejad de catalogarnos dependiendo de nuestra capacidad reproductiva. las mujeres trans son mujeres, los hombres trans pueden menstruar #SoloLasMujeresMenstruan — L 🤍 bIm ⁷ (@leahhhugs) October 29, 2020

Mientras que en otro dicen: “#SoloLasMujeresMenstruan completamente falso. Hay mujeres que a ellas no les da el periodo y hay hombres que sí les da. La medida de una mujer no es si puede o no puede menstruar; es si se identifica o no como mujer”.

Y es que esa es la realidad. Ser mujer va mucho más allá de sangrar unos días al mes. Tomando en cuenta que hay millones que sangran una vez cada 2, 3 o hasta 8 meses ¿por eso son menos mujeres? Además, los hombres trans menstrúan, pero no por eso son mujeres, son HOMBRES TRANSGÉNERO.

En otras palabras, este hashtag sacó a relucir la transfobia que las llamadas feministas radicales tienen normalizada. A estas mujeres se les ha llegado a denominar como TERF, el cual es el acrónimo para Trans-Exclusionary Radical Feminist, que traducido al español significa “Feminista Radical Trans-Excluyente”.

Este término como tal no es ningún insulto, sino una descripción de la actitud que toman al posicionarse en contra de que mujeres trans se unan al movimiento feminista bajo el argumento de que “no son mujeres”. Sin embargo, ser mujer no debe reducirse a sangrar cada mes, pues es una de las cosas biológicamente naturales de las que muchas mujeres carecen.

La transfobia es el miedo, el odio, la falta de aceptación o la incomodidad frente a las personas transgénero, consideradas transgénero o cuya expresión de género no se ajusta a los roles de género tradicionales. La transfobia puede impedir que las personas transgénero y de género no conforme tengan vidas plenas, e incluso se ha documentado que son víctimas de violencia que muchas veces termina en muertes dolorosas y humillantes.

Esta fobia puede generar formas tanto sutiles como manifiestas de discriminación. Por ejemplo, es posible que a las personas transgénero (o, incluso, que se cree que lo son) se les niegue trabajo, vivienda o cuidado de la salud solo por el hecho de ser transgénero.

Te puede interesar:

No continuemos esta lucha contra el patriarcado permitiéndole separar mujeres. Las personas no binarias y mujeres trans han sufrido tanto como una mujer cis por el simple hecho de vivir en una cultura patriarcal donde decidir lo que quieres ser es tabú porque “no naciste así”. La lucha es de todas y todes.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.