Síndrome inflamatorio en niños mantiene en alerta a EU. La máxima autoridad en Nueva York alertó nuevamente sobre el padecimiento que vinculan al coronavirus.

“Alrededor de 100 casos de una enfermedad inflamatoria en niños que pueden estar relacionados con el covid-19”, dijo el gobernador Andrew Cuomo.

Recalcó el funcionario norteamericano que las edades en las que se presenta la enfermedad van desde la edad temprana, hasta los 21 años de edad.

Tanto en Estados Unidos como en Europa se han detectado ya decenas de casos confirmados del Síndrome inflamatorio multisistémico infantil.

En la Unión Americana se han diagnosticado 62 menores de edad, de los cuales 25 tienen coronavirus, mientras que 22 cuentan ya con anticuerpos contra el Covid-19.

Por ello, y ante la aparición del síndrome en los menores, se ha solicitado elaborar criterios para el diagnóstico del padecimiento y su pronto tratamiento.

Ante dicha situación que ya alerta a las autoridades de Nueva York, el gobernador pide a los padres de familia a tener cuidado y estar muy atentos a las síntomas de la enfermedad.

Fiebre prolongada, dolor abdominal, diarrea, vómito, cambios en el color de la piel, dificultad para alimentarse, beber líquidos o respirar, entre otros síntomas a vigilar en casa.

“Esta es una situación realmente inquietante. Sé que los padres en todo el estado y los padres en todo el país están muy preocupados por esto, y deberían estarlo”.

Y a raíz de esta situación, Andrew Cuomo, no descarta la presencia de más casos en otras partes del territorio norteamericano.

“Si tenemos este problema en Nueva York, probablemente esté en otros estados”.

A través de su cuenta de Twitter, ha emitido continuamente información a los padres y tutores de menores de edad principalmente, para que se mantengan en alerta y detectar la enfermedad que ya cobró la vida de un niño.

