Sentencian a 120 años de cárcel al fundador de la sexta NXIVM 

Keith Raniere, fundador de NXIVM (se pronuncia Nexium), ha sido condenado este martes a 120 años de cárcel en un tribunal de Nueva York. El líder de la secta que marcaba como ganado a sus esclavas sexuales pasará el resto de sus días en prisión.

Cabe destacar que Raniere, de 60 años, había sido declarado culpable en junio del año pasado de delitos que incluyen tráfico de personas, explotación sexual y posesión de pornografía infantil. “Vanguardia”, como era conocido entre sus seguidores, sostuvo que era inocente hasta el momento en que fue sentenciado y no mostró signos de arrepentimiento.

Las declaraciones contra Raniere

Más de una decena de mujeres respondió al llamado de la corte en Brooklyn para confrontar por última vez a su abusador: personas que fueron marcadas sin anestesia con un bolígrafo cauterizador, arruinadas económicamente y obligadas a participar en actos sexuales con el gurú contra su voluntad.

“Keith Raniere es una persona peligrosa, que ha usado a gente para hacer realidad sus propios deseos perversos en cada uno de sus negocios”, dijo India Oxenberg, víctima de la secta. Agregó que es una amenaza para la sociedad y si lo liberaran, seguiría dañando a más personas.

El juicio destapó una serie de atrocidades, como el abuso sexual de Camila, una adolescente mexicana; así como el aislamiento de la hermana de la víctima en un cuarto durante dos años, con quien también tuvo relaciones sexuales. “La primera vez yo tenía 15 años y él, 45”, ha declarado la joven.

“Aún tengo heridas que él dejó en mi cuerpo que nunca serán borradas; heridas que cargan con un inmenso dolor psicológico y emocional. Por eso estoy aquí, para evitar que casi destruya a alguien más otra vez” declaró. Su padre, aún convencido de las enseñanzas de NXIVM, testificó a favor de Raniere.

“Me robó casi 17 años de mi vida y mi trabajo”, afirmó Ivy Nevares, expareja mexicana de Raniere, en una declaración grabada para la corte. “Me mintió, abusó de mí, me explotó y me torturó”, aseguró en una transcripción publicada en su blog. Pese a que más de la mitad del círculo cercano al líder era de México, ninguno ha enfrentado consecuencias legales. “Hubo otros [perpetradores] también, algunos se pasean por Nueva York, otros se esconden cómodamente en México”, agregó Nevares.

“Parece ser que soy el demonio”, dijo Raniere en un podcast grabado desde la cárcel publicado esta semana. “Soy inocente”, insistió en sus primeras declaraciones públicas desde que fuera detenido en el balneario mexicano de Puerto Vallarta en marzo de 2018. “Hay gente que me detesta por todo tipo de motivos, probablemente muchas de esas razones son válidas, [pero] la mayoría de las que yo he visto no lo son”, dijo.

Marc Agnfilo, su abogado, se ha desmarcado de las acciones desesperadas de los acólitos de su cliente, pero ha adelantado que es probable que se apele el veredicto. NXIVM se fundó en 1998 en Albany, la capital de Nueva York, y promocionaba cursos que costaban varios miles de dólares bajo la fachada de la “superación personal”.

Famosos involucrados con NXIVM

La estafa piramidal permitió a Raniere exprimir a sus antiguos seguidores. Entre los más de 18 mil miembros de su comunidad destacan: Allison Mack, actriz de Smallville; Clare Bronfman, heredera del imperio licorero Seagram; Emiliano Salinas, hijo del expresidente mexicano Carlos Salinas y cabeza de la franquicia en México hasta 2018; y Rosa Laura Junco, hija del dueño del periódico Reforma. “Eran quienes, probablemente, aportaban más dinero”, aseguró Oxenberg sobre los miembros mexicanos.

El trabajo de Emiliano Salinas en NXIVM consistía en involucrar a la élite política y empresarial mexicana. También acosaba y espiaba, con ayuda de hackers, a quienes criticaban a la organización. Fue señalado como co-conspirador de Keith Raniere, sin embargo, aún sigue libre.

A finales de 2015, tras un proceso de adoctrinamiento misógino y abusos emocionales, Raniere instruyó a mujeres de su círculo cercano para que crearan DOS; esta es una estructura paralela dentro de NXIVM formada solo por mujeres, y prepararan a otras para tomar un voto vitalicio de obediencia.

La promesa era mejorar sus vidas. En 2017 se expuso el engaño: Raniere quería un harén con decenas de mujeres a su disposición, que eran coaccionadas con “penitencias”; tales como dietas extremas y la amenaza de revelar información comprometedora, como fotografías íntimas.

Te puede interesar:

Tras las rejas y abandonado por la mayor parte de su séquito, la sentencia consuma la caída de Raniere; pero abre un largo camino entre posibles apelaciones, nuevas acusaciones contra sus cómplices y la incógnita de que el grupo siga activo bajo otros nombres, una sospecha que se extiende en la comunidad de desertores.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.