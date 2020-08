Se registra incendio en WTC de Bruselas en Bélgica, no hay lesionados, esto tras darse a conocer que en la torre de World Trade Center que se ubica en el Boulevard Du Roi Albert II, al norte de Bruselas.

De acuerdo con bomberos se registró un llamado a las 15:45 horas donde recibieron el reporte para atender el siniestro.

El Diario Belga Le Soir, indicó que dentro del edificio no había personas por lo cual no hubo víctimas que lamentar, donde únicamente se encontraba unos trabajadores, sin embargo, no fueron lesionados.

Por su parte, el vocero de los bomberos de Bruselas, Walter Derieuw, indicó que dentro de la torre de WTC no existe equipo que contengan bombas de agua, por lo cual fue casi imposible que pudieran terminar rápidamente con las labores de apagar el fuego.

Indicaron que el incendio se registró dentro de una sala técnica ubicada en el piso 27 de la torre, donde por contar con un material aislante fue que comenzó el fuego.

Autoridades indicaron que actualmente el edificio está parcialmente cerrado, aunque pocas personas aún continúan yendo al WTC.

Cabe mencionar que esta ola de siniestros se dan de cara a la explosión en el puerto de Beirut, donde más de 50 personas perdieron la vida y más de 5 mil están severamente lesionadas.

También se suma el incendio en un mercado en los Emiratos Árabes donde algunas personas resultaron lesionadas, puesto que se encontraban ahí dentro.

#6Ago Sigue Agosto haciendo de las suyas ! Hace unos instantes se registró un incendio en el World Trade Center de Bruselas, Bélgica; hasta el momento se desconocen las causas del siniestro. pic.twitter.com/h8AK4hDvYD — Samuel Isaac (@samuelitek) August 6, 2020

