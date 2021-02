Un iceberg del tamaño de una ciudad se desprendió de la Antártida y causó alerta.

Esta información sobre la plataforma de hielo la dio a conocer la British Antartic Survey (BAS) desde una base científica.

El bloque de hielo gigante de unos 1,270 kilómetros cuadrados mide aproximadamente lo mismo que el área metropolitana de Londres.

Cabe señalar que, el desprendimiento ocurrió después de que los científicos, de la institución británica dedicada a la investigación en la Antártida, detectaran una grieta desde noviembre pasado, y la denominaron North Rift.

Brunt Ice Shelf calves along North Rift chasm – A 1270 km² iceberg has broken off the Brunt Ice Shelf. Halley VI Research Station is closed for the winter and unlikely to be affected.



