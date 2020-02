Se contrajo la economía de México en el 2019, así lo indico el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sobre el Producto Interno Bruto.

El Producto Interno Bruto del país cerró con una cifra de 0.1 por ciento.

Los datos coinciden con las estimaciones del Banco de México (Banxico) y por parte de especialistas que marcaban un estancamiento de la economía nacional.

Banxico indico que para el mes de noviembre el crecimiento del país sería del 0.2 por ciento.

A inicios de año, este 2020, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confió en que la economía mexicana tendría crecimiento, dejando a tras las bajas del 2019.

Recalcando que con la firma y ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, sería el impulso que nuestra economía necesita.

Además de que se estaría a la espera de nuevas inversiones multimillonarias, como lo comentara López Obrador tras la reunión con la Americas Society and Council of the Americas.

Por lo que el mandatario federal, se ha mostrado optimista por la economía mexicana, reiterando en diversas ocasiones en sus ruedas de prensa.

Por su parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha pronosticado un crecimiento de la economía mexicana para este 2020, del 2 por ciento.

Mientras que para especialistas en el sector, prevén un crecimiento entre el 1 y 1.5% del Producto Interno Bruto.

En tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha reiterado que el crecimiento de México para este año, es alrededor de 1 al 1.3 por ciento.

Lo que también señalan los especialistas, es que si bien no hay un crecimiento mayor, sobrepasar el 1 por ciento, es un paso positivo para la economía mexicana.

Ya que el último cuatrimestre del 2019, muchos indicaron que el crecimiento se encontraba estancado, aludiendo a una posible recesión de la economía en México.

