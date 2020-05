Remdesivir en Estados Unidos es aprobado para tratar el coronavirus después de haber sido autorizado por autoridades sanitarias.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos avaló el uso de dicha medicina en el tratamiento contra el COVID-19.

El presidente Donald Trump hizo el anuncio afirmando que está contento de que la farmacéutica creadora de las pastillas, Gilead Sciences, haya recibido la autorización.

El medicamento fue aprobado tras un estudio en que los pacientes infectados por COVID-19 se recuperaban más rápido, algo que fue anunciado por el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci.

La aprobación de la FDA permite llevar el fármaco al mercado sin datos completos sobre su seguridad y eficacia.

“Es realmente una situación muy prometedora”, dijo Trump en la Casa Blanca, junto al presidente ejecutivo de Gilead, Daniel O’Day.

“Nos sentimos honrados con este primer paso para pacientes hospitalizados.

“Queremos asegurarnos de que nada se interponga en el camino para que estos pacientes reciban el medicamento”, dijo O’Day.

A big win for patients and the first building block in what will be an improving toolbox for reducing death and disease from covid19. FDA's authorization allows for 5 day use in patients who aren't intubated, which will extend Gilead's supply of the drug. https://t.co/rkERVuSpJc

— Scott Gottlieb, MD (@ScottGottliebMD) May 1, 2020