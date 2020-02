Reino Unido es azotado por la tormenta ‘Dennis’; sufren fuertes vientos e inundaciones

Reino Unido es azotado por la tormenta ‘Dennis’.- Las autoridades británicas alertaron a sus habitantes a permanecer protegidos ante el fuerte azote de la tormenta ‘Dennis’.

Fueron emitidas 250 advertencias por inundaciones en el Reino Unido por el servicio meteorológico británico, conocido como la Met Office.

⚠️⚠️⚠️A red rainfall warninghas been issued⚠️⚠️⚠️ Here is some advice on what to expect. #StormDennis Stay #WeatherAware pic.twitter.com/Yokd9hFO79 — Met Office (@metoffice) February 16, 2020

Las alertas por la tormenta ‘Dennis’ se presentaron específicamente en Inglaterra, Escocia y Gales.

Reino Unido es azotado por la tormenta ‘Dennis’

Este sábado fueron recuperados los cuerpos de dos individuos en distintos tramos de la costa oriental inglesa.

Esto tras los vendavales que causaban enormes olas en el Atlántico Norte y el Mar del Norte.

Se presentaron entonces advertencias sobre inundaciones importantes a lo largo del río Neath, en el sur de Gales.

Flood fears as Storm Dennis continues to lash UK. Red warning for rain issued for south Wales, meaning there is a likely risk to life#Travel#StormDennis #ExtremeWeather pic.twitter.com/DZbi6W3olJ — Kuku Dela Djamasi  (@KukuDjamasi) February 16, 2020

Medios locales indicaron también que el río Taff se vio desbordado en la población galesa de Pontypool.

Por su parte, Tredegar- en el sureste de Gales- fue azotado por 105 milímetros de lluvia en un periodo de 24 horas.

Al mismo tiempo, en el pueblo galés de Aberdaron se registraron vientos con fuerza de huracán de hasta 146 kilómetros por hora.

Consecuencias

Como consecuencia a los intensos vientos, un gran número de vuelos se vieron cancelados.

Las inundaciones a su vez causaron interrupciones reiteradas en los servicios ferroviarios.

Storm Dennis has shut down roads and flooded railway lines after lashing parts of the country with rain and strong winds. Get the latest on #StormDennis here: https://t.co/sXGJWLzkk1 pic.twitter.com/4ewLv2ew0D #ENDEGO — Barbara Santana (@Barbara96913515) February 16, 2020

Todas estas complicaciones han afectado a decenas de miles de viajeros en un fin de semana clave para las familias británicas.

Los siniestros se han dado justo cuando las escuelas cerraron para las vacaciones de mediados de invierno.

Para prevenir mayores consecuencias, 70 reservistas y 75 militares británicos ayudaron el día de ayer a poblaciones en la inundada región del Valle de Calder, en West Yorkshire.

Estos levantaron barreras contra crecidas y repararon defensas contra inundaciones en dichas localidades.

Con información de agencias