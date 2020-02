Registran siete muertos por tiroteo en cervecera de Milwaukee, EU

Tiroteo en cervecera de Milwaukee.- A través de medios locales se dio a conocer que en las últimas horas tuvo lugar un tiroteo en las cercanías de una planta cervecera de Milwaukee, Estados Unidos.

De acuerdo con los informes previos, han sido siete personas- entre ellos el atacante- las que perdieron la vida.

En un principio, el departamento de policía confirmó a través de su cuenta de Twitter que había acontecido un incidente crítico.

Por tal motivo, solicitaron a la ciudadanía no acercarse a la fábrica de cerveza, perteneciente a la compañía Molson Coors.

Sin embargo, varios usuarios de la misma red social han compartido videos de los elementos de seguridad llegando a la escena del crimen.

Still a very active scene here https://t.co/SLgeNtxLNt pic.twitter.com/niyEib8HmO

Las fuerzas de seguridad acordonaron el área para evitar la intromisión de civiles.

Hasta el momento no se tiene más información sobre la identidad del atacante ni sus motivos para realizar el atroz acto.

Update on critical incident that occurred on the 4100 block of West State St.

There are various sources citing various numbers of casualties. At this time that information has not been confirmed. Follow MPD Twitter for accurate information.

— Milwaukee Police (@MilwaukeePolice) February 26, 2020