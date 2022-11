Reconocen Gobierno y Universidad Libre de Colombia al empresario y ambientalista mexicano: Horacio Zárate

Tras su participación en el “Encuentro internacional de energías limpias”, el ambientalista mexicano Horacio Zárate Acevedo fue reconocido por el gobierno colombiano por su aportación con planes estratégicos para mejorar el medio ambiente.

Horacio Zárate Acevedo, quien es Presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica, así como Vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz-Boca del Río, sostuvo varias conferencias ante expertos de Colombia y Latinoamérica, así como representantes de universidades públicas y privadas de esa región Sudamericana.

En la Reciente reunión de los Presidentes de Colombia y México, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, uno de los puntos medulares fue una coordinación binacional sobre el tema de los proyectos energéticos en ambos países, el cual fue el principal motivo del encuentro en Bogotá-Medellín-Cali por parte de Horacio Zarate, anticipando puntos de interés entre los países hermanos y trabajos conjuntos para la agenda 2030, y una clara tendencia del uso de transporte público eléctrico, que Colombia ya utiliza.

“La descarbonización en México y Colombia ha sido uno de los puntos más relevantes, la utilización de Nitrógeno Verde y la eficiente operación de las Hidroeléctricas que servirán para la generación de energía eléctrica más barata y limpia, dijo Zárate Acevedo quien expuso que resultó un fracaso la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

La COP-27 & nbsp celebrada en Egipto, donde los resultados fueron omisos y negativos para el Mundo, porque no hay un plan enérgico para someter a los países desarrollados a los planes de cuidado ambiental del mundo

Insistió en que el COP-27 en Egipto, fracasó porque el resultado de la reunión no tuvo resultados positivos al no poder mitigar y minimizar los efectos negativos al medio ambiente, que ha atraído como consecuencia la irresponsabilidad de muchos países en el mundo, que no han hecho lo propio para abatir la escasez de agua, el control de basureros a cielo abierto y el abuso en la tala de árboles teniendo como efecto altas temperaturas, sequías, escasez de alimentos, inundaciones y miles de toneladas de basura vertidas en el mar.

Al recibir un reconocimiento de la Universidad Libre de Colombia, el mexicano abundó que “esto ha atraído el aumento de gases de efecto invernadero (GEI), en todo el planeta, poniendo en la grave riesgo a la población mundial sobre todo el desarrollo físico e intelectual de la niñez y la efectividad de los programas agroalimentarios para el planeta, grandes ejemplos de esta omisión han sido Estados Unidos y china”.

Reconocen Gobierno y Universidad Libre de Colombia al empresario y ambientalista mexicano: Horacio Zárate

Te puede interesar:

El experto en energías limpias, propone cambiar la regulación, normatividad de la reglamentación al interior del Consejo de las Naciones Unidas, donde exista el compromiso real de los gobernantes, a través de políticas públicas actualizadas y modernas, que abonen a la disminución del calentamiento global.

Por ello expuso que “el camino es una reeducación cultural sobre el tema, el manejo inmediato de las energías limpias, así como abatir y disminuir el uso de energías fósiles”.

Advirtió que el compromiso del Presidente Gustavo Petro de Colombia, de aportar el 20% de disminución de la generación de la contaminación es un gran reto “pero también un compromiso para el 2030, en contraste del 35% al que se comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que nos obliga a todos a ser más amigos con la naturaleza y abocarnos en una cultura paralela de apoyo a la humanidad y al planeta”.

Criticó que el Protocolo de Paris tampoco se ha cumplido en su cabalidad tristemente, por lo que nos hace responsables y copartícipes en ser mejores ciudadanos mundiales.

Horacio Zarate acusó que Estados Unidos y china han sido los principales promotores del calentamiento global, al tener en sus países respectivos la mayor concentración de GEI y acumulación de contaminación en el mundo.

Horacio Zárate recibió un reconocimiento por parte del gobierno de Colombia por sus aportaciones y estrategias en favor del cambio climático y dijo que: “El dispersar recursos económicos a países subdesarrollados no es suficiente para la disminución de la alta contaminación, algo extra habrá que aportar para salvar el planeta, salvar a las generaciones y garantizar el equilibrio ecológico mundial, estamos a tiempo”, puntualizó el experto mexicano en temas ambientales.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ