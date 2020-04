Rata contagiosa le escriben a médico por atender coronavirus pues es el reflejo de la población tras temer contagiarse al entrar en contacto con los doctores.

Desgraciadamente, han aumentado los casos de gente que agreden o insultan al sector sanitario por estar cerca de pacientes con COVID-19.

Esta situación se ha presentado no sólo en México, sino también en otras partes del Mundo.

En nombre de la Junta de gobierno del @COMBarcelona condeno enérgicamente este acto vandálico de agresión contra una compañera ginecóloga. Se le ha dado ampara desde la 'Unidad Integral de violencia contra el médico' para coordinar acción policial y legal (Fiscalia) que proceda pic.twitter.com/ZSQfnyiMZ1 — Jaume Padrós 🎗 (@jaumepadros) April 15, 2020

Hace unos días, un doctor en Madrid posteó en sus redes sociales un mensaje que la gente que vive en su vecindario le escribió en la puerta de su casa.

Al parecer, sus vecinos le pidieron marcharse pues aseguran que iba a contagiar a todos, asimismo, una ginecóloga del mismo país difundió un mensaje que le dejaron en el estacionamiento del edificio donde habita.

Rata contagiosa fue lo que el escribieron en la fachada de su carro, al cual, le desinflaron dos neumático.

“Al principio no me lo podía creer, no entendía nada. Sentí sorpresa y tristeza por recibir este ataque. Regresé a mi domicilio muy alterada. Me parece miserable y me da pena la gente así’, expresó la doctora, que pese a haber sido víctima de vandalismo, aseguró, continuará haciendo su trabajo.

Ante este acto tan vil, cientos de personas procedentes de Barcelona, en donde ocurrieron los lamentables hechos, y de otros países se solidarizaron con ella.

De igual manera, varios de sus colegas y el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, se puso en contacto con la doctora para mostrarle su apoyo.

Al mismo tiempo que condenó en redes sociales este y otros ataques de odio contra el personal médico.

