Quién es la periodista que informó la detención de Cienfuegos y García Luna

Ginger Thompson, es la periodista que informó sobre la captura del exsecretario de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos Zepeda, en Los Ángeles, California.

El mensaje en Twitter de la periodista fue publicado a las 20:47 minutos. Tan sólo 27 minutos después, el canciller Marcelo Ebrard informaba en su Twitter sobre la detención del exfuncionario.

La periodista Ginger Thompson escribió: “Propublica se ha enterado de que el exministro de Defensa mexicano, general Salvador Cienfuegos Zepeda, fue detenido por las autoridades estadounidenses cuando arribó al país a última hora de la tarde en un viaje con su familia”.

@propublica has learned that former Mexican Defense Minister Gen. Salvador Cienfuegos Zepeda was arrested by U.S. authorities when he arrived in the country late this afternoon on a trip with his family.

— Ginger Thompson (@gingerthomp1) October 16, 2020