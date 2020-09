¿Quién es el candidato a la presidencia Joe Biden?

Apodado como “El Tío Joe”, Biden es el candidato demócrata que se opone a que Trump. Hoy, ambos están teniendo su primer debate presidencial. Joe tiene una larguísima carrera política, fue senador en 1973 e intentó ser presidente 14 años después. Tras algunos tropiezos llegó a ser el vicepresidente de Obama de 2009 a 2017. Este año, pronunció las siguientes palabras cuando aceptó ser candidato:

“Si me confían la presidencia, me apoyaré en lo mejor de nosotros, no en lo peor. Seré un aliado de la luz, no de la oscuridad. Es la hora de que nosotros (…) nos unamos y, no se equivoquen, unidos podemos superar y superaremos esta etapa de oscuridad”, aseguró.

La tragedia llegó a la vida del Tío Joe poco tiempo después de su primera vez en el Senado. Neila, su esposa e hija murieron en un accidente de auto. Beau, su hijo murió en 2015, a los 46 años de edad, a causa de un cáncer cerebral. Estas tragedias han hecho que muchas personas se acerquen a él.

Pero incluidos los simpatizantes recuerdan cuando visitó un pueblo minero. Con tal de empatizar con futuros votantes, aseguró que sus antepasados ejercían tal profesión. Algo que resultó en falsedad. Lo que juega a su favor es haber participado en las únicas administraciones donde hubo afrodescendientes al poder.

Al pronunciar sus discursos suele tartamudear, hábito que hace pensar que sus discursos son improvisados. Fingiendo o no, ha sido electo senador en 7 ocasiones, pero ha sido señalado por 8 mujeres por tocamientos indebidos. Tara Reade lo denunció formalmente el marzo del presente año, bajo el cargo de agresión sexual.

Según el propio Obama, va a ser difícil que Biden sea capaz de prometerle un cambio a los votantes. Pues fue Barack quien usó ese discurso en las elecciones de 2008. Ganador o no, el candidato expresó que este será el final de su carrera política.

